Серебряного призера Олимпиады-2018 по хоккею дисквалифицировали на четыре года за допинг

Зайденберг принял участие в финальном матче Олимпиады, в котором сборная Германии проиграла команде России в овертайме

ТАСС, 21 ноября. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в составе сборной Германии по хоккею Янник Зайденберг дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Национального антидопингового агентства Германии (NADA).

Зайденберг отстранен решением Спортивного арбитражного суда Германии (DIS) из-за обнаруженных в его пробе следов дегидроэпиандростерона. Дисквалификация отсчитывается с 14 сентября 2022 года, все достижения спортсмена с 19 января по 14 сентября 2022 года аннулированы.

Зайденбергу 39 лет, вместе с германской сборной он стал серебряным призером Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В финале немцы со счетом 3:4 в овертайме уступили сборной России. В третьем периоде сборная Германии выигрывала (3:2), однако Никита Гусев сравнял счет на последней минуте третьего периода, в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

С 2013 года Зайденберг выступает за "Ред Булл Мюнхен", с командой он стал трехкратным чемпионом Германии. Ранее он выступал за германские "Адлер Мангейм", "Кёльнер Хайе" и "Ингольштадт".