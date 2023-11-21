21 ноября, 16:57
Фиджитал-спорт

Валиева представила трофей "Игр будущего" в Ульяновске

Тур трофея "Игр будущего" стартовал 14 ноября в Москве и всего посетит семь городов, после чего с космодрома Байконур отправится в космос

УЛЬЯНОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Камила Валиева представила трофей "Игр будущего" в Ульяновске и пожелала успешного выступления фиджитал-спортсменам на соревнованиях в феврале-марте 2024 года в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Игр будущего".

"Рада приветствовать трофей "Игр будущего" в Ульяновске. Желаю всем фиджитал-спортсменам успешного выступления в Казани в 2024 году", - цитирует Валиеву пресс-служба.

На "Волга-Спорт-Арене" в Ульяновске также прошел первый турнир по фиджитал-керлингу - тестовой дисциплине, которая в будущем может войти в официальную программу "Игр будущего". В этот же день для жителей региона прошло шоу дронов. Кроме того, во дворце художественной гимнастики "Татьяна-Арена" 21 ноября состоялся танцевальный симулятор. Как сообщил ТАСС представитель оргкомитета "Игр будущего" Владислав Миронов, мероприятие заинтересовало многих жителей региона. "Было очень много молодых ребят. Я тоже потанцевал, несмотря на то что приходилось работать параллельно", - сказал собеседник агентства.

Миронов добавил, что в среду трофей отправится в Самару. "У нас такая насыщенная программа. Завершится тур трофея 1 декабря на космодроме Байконур. Он отправится в составе грузового корабля на орбиту, на международную космическую станцию, после чего вернется к нам на Землю к Играм в Казани", - уточнил он.

14 ноября в Москве на выставке-форуме "Россия" стартовал тур трофея "Игр будущего". Главный символ международного турнира побывал в Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске. Следующей остановкой на пути трофея станет Самара. 23 ноября во Дворце спорта пройдут турнир по фиджитал-футболу, конкурсы и танцевальные мероприятия для зрителей, а также автограф-сессия с победителями 10-х фиджитал-игр и игроками медиафутбольной команды 2Drots. Всего в рамках тура трофей посетит семь городов России, после чего с космодрома Байконур отправится в космос.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Ульяновская областьВалиева, Камила ВалерьевнаФиджитал-спорт
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