Месси и Роналду могут сыграть друг против друга в феврале 2024 года

Американский футбольный клуб "Интер Майами" встретится в 2024 году с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии

ТАСС, 21 ноября. Встреча между американским футбольным клубом "Интер Майами" и "Аль-Насром" из Саудовской Аравии пройдет в рамках товарищеского турнира Riyadh Season Cup в феврале 2024 года. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщает председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

В составе "Интер Майами" выступает чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов аргентинский нападающий Лионель Месси. За "Аль-Наср" играет чемпион Европы 2016 года, пятикратный победитель Лиги чемпионов португалец Криштиану Роналду.

"Это "последний танец" футбольного величия. Месси и Роналду сойдутся на поле", - написал Аль аш-Шейх.

Последняя встреча, где Месси и Роналду сыграли друг против друга, прошла в январе 2023 года. Тогда французский "Пари Сен-Жермен", за который выступал Месси, сыграл товарищеский матч против сборной Эр-Рияда, сформированной из футболистов клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль". Тогда победу одержал ПСЖ со счетом 5:4. Месси забил один гол, на счету Роналду было два мяча.