В ООН приняли резолюцию об олимпийском перемирии на время Игр в Париже

Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские - с 28 августа по 8 сентября

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к странам соблюдать олимпийское перемирие в период Олимпиады, которая пройдет в следующем году во Франции.

Документ в ГА ООН представил глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге. "Олимпийские игры являются наилучшим воплощением силы спорта, так как они показывают терпимость, уважение и взаимный обмен в качестве общемировых ценностей, - сказал он. - После 100 лет отсутствия страна, связанная с возрождением современных Олимпийских игр, принимает 33-и летние Олимпийские игры и впервые примет Паралимпийские игры, которые пройдут в 17-й раз <...>. Я с честью представляю резолюцию за лучший мир для спорта в контексте Паралимпийских и Олимпийских игр 2024 года в Париже".

Представленная резолюция под названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" состоит из девяти пунктов. Первый из них - призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта Олимпиады и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпиады, а также к обеспечению безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, должностных и всех других аккредитованных лиц. Помимо этого документ "приветствует сотрудничество между странами-членами, ООН, а также специализированными агентствами, фондами и программами, Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом, для того чтобы довести до максимума потенциал спорта".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение об участии российских спортсменов на данный момент еще не принято.