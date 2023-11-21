Бах: говорить о санкциях спортсменам за участие в Играх дружбы преждевременно

Спортивные федерации должны уважать другие организации, считает глава МОК

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Проведение Игр дружбы в 2024 году в России является гипотетическим, поэтому рано говорить о возможных последствиях для спортсменов из других стран за участие в этих соревнованиях. Такое мнение журналистам высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Мы еще к этому не пришли, мы слышали о планах о проведении этих Игр дружбы от российского президента и правительства. МОК, как и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выразил свою позицию четко. Спортивные федерации, которые организуют соревнования, должны уважать другие организации, и это позиция, которую мы высказываем в отношении этих потенциальных игр, однако еще ничего не решено. Поэтому преждевременно говорить о последствиях, все вопросы остаются открытыми", - сказал Бах в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о возможных последствиях для иностранных атлетов в случае их участия в Играх дружбы.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу WADA.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.