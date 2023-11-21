21 ноября, 19:48
КХЛ

Жамнов рассказал, в чем сила "Локомотива" в нынешнем сезоне КХЛ

Красно-белые проиграли ярославцам два матча в нынешнем сезоне

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. "Локомотив" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги силен прежде всего дисциплинированной игрой в обороне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

"Спартак" уступил "Локомотиву" в Ярославле во вторник со счетом 1:2. Красно-белые в начале октября встречались с железнодорожниками в Москве и также уступили - 2:4.

"С этой командой надо выигрывать все единоборства, это одна из самых дисциплинированных команд по игре в обороне. Будем искать противоядие, у нас еще есть две игры с ними", - сказал Жамнов, отвечая на вопрос ТАСС.

Второй матч подряд у "Спартака" пропустил защитник Джоуи Кин. "У нас ротация, просто ему чуть больше "физики" нужно добавить. Он пропустил тренировочные матчи и чуть просел в играх. В следующем матче его увидим", - отметил главный тренер красно-белых.

На прошлой неделе было объявлено о переходе в "Спартак" вратаря Дмитрия Николаева из "Нефтехимика" в обмен на форварда Германа Точилкина. "У нас команда строится, мы смотрим все варианты. Когда есть конкуренция во вратарской линии - это здорово. Все зависит от самого Николаева", - сказал Жамнов.

Следующий матч "Спартак" проведет в Санкт-Петербурге против СКА 23 ноября. 

Теги:
КХЛЖамнов, Алексей Юрьевич
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