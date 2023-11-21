21 ноября, 19:48
Летние олимпийские виды спорта

Сечина сохранила членство в правлении Международной федерации конного спорта

Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Максим Григорьев/ ТАСС
Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина
© Максим Григорьев/ ТАСС

Сечину переизбрали на пост руководителя региональной группы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россиянка Марина Сечина переизбрана на пост руководителя III региональной группы Международной федерации конного спорта (FEI) и сохранила членство в правлении организации. Об этом ТАСС сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР).

За продление полномочий Сечиной на срок с 2024 по 2027 год выступили более 80% голосовавших. Сечина возглавляет региональную группу III с 2019 года.

В Международной федерации конного спорта состоят 132 страны, в состав правления FEI входят 16 членов. Региональная группа III FEI объединяет Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Туркмению и Узбекистан.

20 ноября исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц, и позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Условия и сроки реализации этого решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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