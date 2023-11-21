21 ноября, 20:53
Фигурное катание

Фигуристы Морозова и Еременко пропустят этап Гран-при России в Москве

Аннабель Морозов и Игорь Еременко. Софья Сандурская/ ТАСС
Аннабель Морозов и Игорь Еременко
© Софья Сандурская/ ТАСС

Спортсмены не выступят на турнире из-за травмы партнерши

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко не вошли в предварительные списки участников шестого этапа Гран-при России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

28 октября на разминке перед ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Позднее тренер спортсменов Анжелика Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной наложили швы. 29 октября дуэт не смог завершить утреннюю тренировку: спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов, Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку, а позднее фигуристы снялись с этапа Гран-при. 19 ноября Крылова рассказала ТАСС, что фигуристы готовились к участию в этапе Гран-при в Москве.

В число участников также не вошли выступающие в женском одиночном катании Софья Акатьева и Вероника Жилина. Акатьева пропустила этап Гран-при в Самаре, который прошел с 18 по 19 ноября, из-за травмы. Как сообщил источник ТАСС, спортсменка получила перелом, который мог стать рецидивом ее прошлого стрессового перелома.

Заключительный этап Гран-при России в Москве пройдет с 25 по 26 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
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