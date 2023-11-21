Победители прошлогоднего Кубка Дэвиса канадцы не сумели выйти в полуфинал турнира

В четвертьфинале канадцы проиграли финнам

ТАСС, 21 ноября. Сборная Канады уступила команде Финляндии в 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису. Соревнования проходят в испанской Малаге.

В первой встрече канадец Милош Раонич победил финна Патрика Кауковалту со счетом 6:3, 7:5. Во второй игре финн Отто Виртанен был сильнее Габриэля Диалло (6:4, 7:5). В парном разряде Виртанен вместе с Харри Хелиёваарой победили Вашека Поспишила и Алексиса Галарно (7:5, 6:3). В полуфинале финны сыграют с победителем матча между командами Чехии и Австралии.

Сборная Канады является победителем прошлогоднего Кубка Дэвиса. В 2022 году команда впервые выиграла турнир. Сборная Канады изначально не должна была играть в финальной части турнира в прошлом году, так как не прошла отбор, канадцы получили приглашение организаторов, заняв место российской команды, которая выиграла турнир в 2021 году. В 2022 году Международная федерация тенниса отстранила сборные России и Белоруссии от командных соревнований из-за событий на Украине.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Рекорд по победам на турнире принадлежит сборной США (32). Текущий розыгрыш пройдет с 21 по 26 ноября.