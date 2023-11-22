21 ноября, 21:37,
обновлено 21 ноября, 21:50
Сборные по футболу

Сборная Хорватии последней напрямую вышла на чемпионат Европы 2024 года

Степа Мкртчян (Армения) и Ловро Майер (Хорватия). EPA-EFE/ ANTONIO BAT
Степа Мкртчян (Армения) и Ловро Майер (Хорватия)
© EPA-EFE/ ANTONIO BAT

Хорваты обыграли дома команду Армении

ТАСС, 22 ноября. Сборная Хорватии дома со счетом 1:0 обыграла команду Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Загребе.

Гол забил Анте Будимир (43-я минута).

Хорваты заняли второе место в группе D с 16 очками. Первыми с 17 очками стали турки, сыгравшие вничью в заключительном туре с командой Уэльса (1:1). Валлийцы стали третьими с 12 очками и могут квалифицироваться на чемпионат Европы через плей-офф отборочного турнира.

Сборная Хорватии стала 21-й командой, напрямую вышедшей на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Германии автоматически квалифицировалась на турнир в качестве хозяев. Ранее через квалификации на чемпионат вышли сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии и Шотландии. Три оставшиеся сборные квалифицируются через плей-офф отборочного турнира на уровнях A, B, и C.

В других матчах игрового дня сборная Израиля на выезде переиграла команду Андорры (2:0), нидерландцы на выезде разгромили сборную Гибралтара (6:0), сборная Румынии дома минимально переиграла команду Швейцарии (1:0). Сборная Белоруссии в гостях со счетом 1:0 обыграла сборную Косова, французы в гостях сыграли вничью со сборной Греции (2:2).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 

Теги:
АрменияХорватия
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