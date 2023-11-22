Определились участники плей-офф отбора чемпионата Европы по футболу

Жеребьевка пар плей-офф состоится 23 ноября

ТАСС, 22 ноября. Стали известны все команды, которые примут участие в плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Групповой этап завершился в ночь на 22 ноября. По его итогам стали известны 20 команд, напрямую вышедших на чемпионат Европы, сборная Германии, как хозяйка турнира, попала на него автоматически.

На уровне A сыграют сборные Польши, Уэльса, Эстонии, а также команда, которая определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 23 ноября. Этой командой могут стать сборные Финляндии, Исландии или Украины. Одна из этих сборных отправится на уровень A, две другие сыграют на уровне B с командами Израиля и Боснии и Герцеговины. Пары плей-офф будут составлены на основании рейтинга сборных в Лиге наций. Сборная Польши в плей-офф сыграет с эстонцами, соперника валлийцев определит жребий.

Если на уровень A попадет команда Исландии, то сборная Израиля сыграет с командой Украины, а сборная Боснии и Герцеговины - с финнами. Если в плей-офф уровня A попадет сборная Финляндии, украинцы сыграют с боснийцами, а израильтяне - с исландцами. Если же в плей-офф уровня A будет определена сборная Украины, израильтяне сыграют с командой Исландии, а боснийцы - с командой Финляндии.

На уровне С сборная Грузии сыграет с командой Люксембурга, команда Греции сыграет со сборной Казахстана. Полуфинальные матчи пройдут 21 марта 2024 года, финалы - 26 марта. Хозяева финальных игр также будут определены по итогам жеребьевки.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.