22 ноября, 03:31

Песков заявил, что пока не решено, станет ли 2024 год в России Годом спорта

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что меры по поддержке физической культуры в стране принимаются постоянно

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские власти пока не решили, будет ли 2024-й год объявлен Годом спорта, но меры по поддержке физической культуры в стране и так принимаются постоянно. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не было принято решение", - сказал он, отвечая на вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что такое предложение выдвигал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на полях форума "Россия - спортивная держава" и Путин оценил эту идею как действительно хорошую. "Но пока официальных решений на этот счет не принималось", - повторил Песков. "Хотя у нас в стране каждый год - "год спорта", - с улыбкой добавил он.

Ежегодно с 2007 года президент своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи. 2021-й был Годом науки и технологий, 2022-й - Годом культурного наследия народов России. 2023-й стал Годом педагога и наставника. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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