Россиянин Саморуков подписал контракт с клубом НХЛ "Питтсбург"

Соглашение с защитником рассчитано на один год

ТАСС, 22 ноября. Российский защитник Дмитрий Саморуков заключил соглашение с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на один год. Зарплата игрока в НХЛ составит $775 тыс. В текущем сезоне Саморуков провел 15 матчей за "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон" - фарм-клуб "Питтсбурга" в Американской хоккейной лиге. Он записал на свой счет заброшенную шайбу и четыре результативные передачи.

Саморукову 24 года, он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 84-м номером командой "Эдмонтон", за которую впоследствии сыграл в одном матче. В НХЛ игрок также дважды появлялся на льду в составе "Сент-Луиса", на его счету нет результативных действий в лиге. В сезоне-2020/21 он играл в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, воспитанником которого является.