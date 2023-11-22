Новосибирский губернатор ждет более яркой игры от клуба КХЛ "Сибирь" на новой арене

Команда занимает девятое место в таблице Западной конференции

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области, глава попечительного совета новосибирского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" Андрей Травников пожелал команде перестроить тактику, пояснив, что хотел бы видеть более яркую игру на новой арене. Об этом он сообщил во время прямой линии на местном телеканале "ОТС".

"Если честно, хотелось бы на новой арене увидеть более яркую игру, - сказал он. - Есть матчи, когда наша команда радует, но очень часто и огорчала, поэтому хочется пожелать игрокам перестроить игру".

"Сибирь" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 33 матчах.

В октябре хоккеисты "Сибири" потерпели несколько поражений подряд. Сезон команда начала на новой арене. Строительство арены было приурочено к молодежному чемпионату мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей.