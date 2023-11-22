Тренер канадских гимнасток Саади подала апелляцию на пожизненную дисквалификацию

Двукратную олимпийскую чемпионку обвиняют в эмоциональном и психологическом насилии

ТАСС, 22 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвира Саади подала апелляцию на решение Федерации спортивной гимнастики Канады о пожизненной дисквалификации. Об этом телеканалу TSN сообщил адвокат Саади Эллиот Саккуччи.

Саади получила от федерации пожизненный запрет тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок или соревнований после обвинений в эмоциональном и психологическом насилии.

"Я не представлял интересы Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не пользовавшейся помощью адвоката, оплаченного Федерацией спортивной гимнастики Канады, но я представляю ее интересы в апелляции и могу сообщить, что она уже подана, дело продолжается", - сказал Саккуччи.

По утверждениям неназванных спортсменок, Саади регулярно позволяла себе критические комментарии об их весе, ограничивала их диету, назначала лекарственные препараты и биологически активные добавки без предписания докторов, отвергала рекомендации врачей, если была с ними не согласна. Сообщается, что она также ограничивала спортсменок в социальном взаимодействии во время национальных соревнований и Олимпийских игр.

Саади 71 год, она проживает в Канаде с 1991 года. В составе сборной СССР она стала олимпийской чемпионкой в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. Также Саади является чемпионкой мира 1974 года в команде. В 1996 и 2004 годах она была признана тренером года в Канаде, в 2009 году была введена в Международный зал славы гимнастики.