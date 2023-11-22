22 ноября, 06:59
Фигурное катание

Аделию Петросян чаще других фигуристов проверяли в РУСАДА на допинг в 2023 году

Аделия Петросян. Егор Алеев/ ТАСС
Аделия Петросян
© Егор Алеев/ ТАСС

С начала 2023 года агентство пять раз протестировало 16-летнюю спортсменку на допинг

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2023 года тестировало лидера общего зачета Гран-при России сезона-2023/24 в женском одиночном катании Аделию Петросян чаще, чем других фигуристов. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсменка с января по октябрь пять раз проверялась на допинг.

Всего РУСАДА с января по октябрь протестировало 70 фигуристов. Четырежды в 2023 году проверялся на допинг Дмитрий Алиев (два раза - в октябре), по три раза - Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Алина Горбачева, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Александр Самарин.

Самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (6 раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (5).

16-летняя Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она является победительницей финала Гран-при России прошлого сезона и бронзовым призером чемпионата России 2022 года после аннулирования результата Камилы Валиевой. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при. 

Теги:
Фигурное катание
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