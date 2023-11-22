22 ноября, 06:58
Сборные по футболу

Футболист сборной России Волков отметил прямолинейность Карпина

Защитник сборной России Сергей Волков. Елена Афонина/ ТАСС
Защитник сборной России Сергей Волков
© Елена Афонина/ ТАСС

Защитник считает интересными тренировки под руководством главного тренера национальной команды

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин является прямолинейным человеком, эта черта подкупает. Об этом ТАСС рассказал защитник сборной России и "Краснодара" Сергей Волков.

"Чем Валерий Карпин удивляет в работе? Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится, - сказал Волков. - Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо - хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде. Интересные тренировки, режим и питание на высшем уровне, очень нравится".

"Он с юмором, может пошутить. Надо мной тоже шутит, на всеми игроками вообще", - добавил Волков.

Волкову 21 год, он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против команды Катара 12 сентября (1:1). Всего в активе защитника три матча за национальную команду. В текущем сезоне футболист провел за "Краснодар" 19 матчей в различных турнирах, сделав 3 результативные передачи. 

© Информационное агентство ТАСС
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