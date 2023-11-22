22 ноября, 07:25
Сборные по футболу

Аргентинский вратарь Мартинес пытался спасти болельщика от дубинки полицейского

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (в центре). EPA-EFE/ Andre Coelho
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (в центре)
© EPA-EFE/ Andre Coelho

Футбольный матч между сборными Аргентины и Бразилии начался почти на полчаса позже из-за беспорядков на трибунах

ТАСС, 22 ноября. Голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес предпринял попытки противостоять действиям полицейских против аргентинских болельщиков на трибунах во время выездного матча отборочного матча к чемпионату мира 2026 года против команды Бразилии. Об этом сообщает аргентинский телеканал TyC Sports.

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Матч прошел в ночь на 22 ноября по московскому времени в Рио-де-Жанейро и закончился победой аргентинцев (1:0). Начало игры было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах - болельщики команд устроили драку во время исполнения национальных гимнов. В ситуацию вмешались полицейские.

Мартинес перелез через ограждение и попытался забрать у бразильского полицейского дубинку, которой тот намеревался ударить аргентинского болельщика по голове. Вскоре стюарды попросили голкипера не вмешиваться, а партнеры Мартинеса по команде увели его от очага конфликта. Позже капитан команды Лионель Месси увел команду в подтрибунное помещение.

Мартинесу 31 год, с 2020 года он выступает за "Астон Виллу, ранее он был игроком английских "Арсенала" и "Рединга", а также испанского "Хетафе". В декабре 2022 года Мартинес вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира в Катаре, он также был признан лучшим вратарем турнира. 30 октября он стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. 

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