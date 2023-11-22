22 ноября, 08:01
Олимпиада-2024 в Париже

Захарова заявила, что в резолюции ООН об олимпийском перемирии не учли предложение России

Во вторник Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр в Париже

ТАСС, 22 ноября. Предложение России о включении в резолюцию ООН об олимпийском перемирии положений о недопустимости дискриминации в спорте не было учтено при составлении финальной версии документа. Об этом Захарова заявила "Спорт-Экспрессу".

21 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

"К сожалению, в резолюции нет важной части, которую предлагала включить Россия - положения о запрете дискриминации в спорте. Без отказа от сегрегации спортсменов по политическому, национальному, религиозному признаку цели и задачи мирового спорта искажаются и извращаются", - сказала Захарова.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение об участии российских спортсменов на данный момент еще не принято. 

Теги:
Захарова, Мария ВладимировнаОлимпиада-2024 в Париже
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