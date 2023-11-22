Причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки могла стать сердечная недостаточность

Тело спортсменки находится на вскрытии

ТАСС, 22 ноября. Чемпионка Германии по художественной гимнастике среди юниоров в упражнениях с обручем Мия Софи Литке могла скончаться из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает германский телеканал Welt.

21 ноября о смерти спортсменки сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Германии. Причины смерти до сих пор неизвестны. Welt сообщает, что тело Литке находится на вскрытии. По информации источника, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Литке стала чемпионкой Германии среди юниоров в 2022 году, а в 2023-м перешла в сборную страны. Девушка ранее заявляла, что ее мечтой было выступление на Олимпийских играх 2028 года.