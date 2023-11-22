Клуб КХЛ "Нефтехимик" продлил контракт с главным тренером Леонтьевым

Новый контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 30 апреля 2027 года

ТАСС, 22 ноября. Нижнекамский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 53-летним тренером рассчитан до 30 апреля 2027 года.

"Нефтехимик" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. На счету нижнекамцев 33 очка в 33 встречах. В следующем матче "Нефтехимик" 23 ноября на выезде сыграет с астанинским "Барысом".

Леонтьев возглавляет "Нефтехимик" с мая 2021 года. Под его руководством команда дважды подряд выходила в плей-офф. Ранее Леонтьев возглавлял клубы Всероссийской хоккейной лиги "Горняк" из города Учалы и саратовский "Кристалл", а также был помощником тренера во владивостокском "Адмирале", ханты-мансийской "Югре", екатеринбургском "Автомобилисте", ижевской "Ижстале".