22 ноября, 08:46
Сборные по футболу

Полиция Перу попыталась ударить дубинками футболистов сборной Венесуэлы

После матча отборочного турнира к чемпионата мира 2026 года игроки венесуэльской команды хотели подойти к трибуне с болельщиками

ТАСС, 22 ноября. Полиция Перу пыталась ударить дубинками игроков сборной Венесуэлы по футболу за попытку подойти к трибуне болельщиков. Об этом сообщает бразильский портал Explora.

Матч отборочного цикла к чемпионату мира между сборными Перу и Венесуэлы утром 22 ноября по московскому времени и завершился со счетом 1:1. После игры венесуэльские футболисты пытались подойти к трибуне с болельщиками, однако полицейские в жесткой форме запретили им выходить за пределы поля. Один из футболистов отмахнулся от полицейского в ответ на толчок, один из сотрудников правопорядка замахнулся дубинкой, но ударил в щит.

Сборная Венесуэлы набрала девять очков в шести матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице отбора на чемпионат мира. Команда Перу идет на последней, десятой строчке, имея на счету два очка после шести встреч. 

© Информационное агентство ТАСС
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