22 ноября, 10:27
Футбол в России

Жирков считает, что в Европе нет большого спроса на российских футболистов

Юрий Жирков. Станислав Красильников/ ТАСС
Юрий Жирков
© Станислав Красильников/ ТАСС

Ранее главный тренер национальной сборной Валерий Карпин высказал мнение, что российским игрокам для роста сейчас необходимо уезжать в европейские чемпионаты

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Говорить о массовом отъезде российских футболистов в европейские чемпионаты сейчас не имеет особого смысла, потому что большого спроса на них там нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок лондонского "Челси" и сборной России Юрий Жирков.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение, что российским футболистам для совершенства игры сейчас необходимо уезжать в сильные европейские чемпионаты. В то же время бывший игрок национальной команды Андрей Аршавин не видит смысла в переходе игроков в средние клубы даже ведущих лиг, если они не борются за трофеи.

"У [Далера] Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в "Гавр". Если у других игроков будут появляться стопроцентные предложения, то можно попробовать. Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны", - сказал Жирков.

"Каждый сам выбирает, где ему комфортно играть. Но все зависит от предложения, без него все игроки не уедут. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в "Барселону", другого - в "Реал", а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет", - отметил он.

В целом Жирков полагает, что переход даже в средний европейский клуб может поспособствовать развитию карьеры. "Если тот же "Гавр" попадет в Лигу чемпионов, то Кузяев там будет играть. А если они будут внизу турнирной таблицы, то все равно есть шанс поиграть с такими командами, как "Пари Сан-Жермен", "Марсель". Но все зависит от задачи: кто-то хочет поиграть в Европе, кто-то - в России. Каждый решает сам", - подчеркнул собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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