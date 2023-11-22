Озбилиз завершил карьеру и намерен участвовать в выборах главы Федерации футбола Армении

33-летний футболист отметил, что если бы не травмы, то он смог бы раскрыть весь свой потенциал

ТАСС, 22 ноября. Бывший игрок московского "Спартака" и краснодарской "Кубани" Арас Озбилиз завершил карьеру футболиста и выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Армении (ФФА). Об этом сообщает Армянское информационное агентство.

"Футбол дал мне больше, чем я себе представлял, - сказал Озбилиз. - Я завершаю футбольную карьеру, но этот конец - начало нового пути. Если бы не травмы, я бы смог играть на другом уровне, используя свой потенциал. Я всегда говорил, что после завершения карьеры хочу принести пользу армянскому футболу. Я думаю, что армянский футбол находится на очень важном перепутье. Армянскому футболу есть куда расти. Я выставляю свою кандидатуру на выборах президента ФФА".

Озбилизу 33 года, он является воспитанником амстердамского "Аякса". Со взрослой командой нидерландского клуба он дважды становился чемпионом страны (сезоны-2010/11 и 2011/12). На счету Озбилиза также титулы чемпиона Турции в составе "Бешикташа" (2016/17), чемпиона Молдавии в составе тираспольского "Шерифа" (2017/18). Последним клубом армянина стал ереванский "Урарту", в прошедшем сезоне он в составе команды стал чемпионом Армении и обладателем кубка страны. За сборную Армении Озбилиз провел 41 матч и забил 6 мячей.