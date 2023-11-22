22 ноября, 12:24
Сборные по футболу

Футболист Кривцов рассказал о первом опыте общения с Карпиным в сборной России

Полузащитник "Краснодара" 20 ноября дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против сборной Кубы и отметился забитым мячом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в общении ничем особо не удивил полузащитника "Краснодара" Никиту Кривцову на первых для игрока сборах национальной команды. Об этом Кривцов рассказал ТАСС.

Сбор национальной команды России начался 13 ноября и завершился 20 ноября товарищеским матчем против кубинцев (8:0). В этой игре Кривцов дебютировал за сборную и забил один гол.

"Конечно, дебют особенный для меня, первый раз получилось доехать в сборную, - сказал Кривцов. - Классные ощущения, прекрасное настроение. Работа с Валерием Георгиевичем [Карпиным] является новым опытом, новый тренер, новые требования, это прекрасный тренер. Что-то новое для себя, конечно, открыл. Ничем особым в общении не удивил, достаточно хороший тренер. Общение с легионерами? Хорошо со всеми футболистами общались, для себя много нового узнал, но об этом не скажу". 

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