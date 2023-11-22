ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию "Ростову" за разрыв контракта

Норвежский полузащитник признан виновным в необоснованном разрыве контракта с российским клубом

ТАСС, 22 ноября. Трибунал Международной федерации футбола признал виновным норвежского полузащитника Матиаса Норманна по делу о разрыве контракта с "Ростовом". Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Суд обязал 27-летнего футболиста выплатить компенсацию "Ростову".

20 августа клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, "Ростов" также подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.