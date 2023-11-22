22 ноября, 13:23
Сборные по футболу

Сборная Франции вывела игрока из заявки из-за угрозы снятия с юношеского чемпионата мира

Янис Юссуфу в отборе к турниру играл за сборную Нигера

ТАСС, 22 ноября. Сборная Франции по футболу среди игроков до 17 лет вывела из состава на матч 1/8 финала чемпионата мира с сенегальцами нападающего Яниса Иссуфу, чтобы избежать возможных санкций за участие игрока в отборе к турниру в составе другой команды. Об этом сообщила газета L'Equipe.

Иссуфу ранее провел матч отборочного турнира за сборную Нигера. Правила Международной федерации футбола (ФИФА) запрещают игрокам выступать за разные сборные в одном и том же турнире. L'Equipe пишет, что сборная Франции могла быть наказана в том случае, если бы соперник французов подал жалобу в ФИФА за пять дней до начала мирового первенства. В качестве меры предосторожности Иссуфу был выведен из состава команды.

Чемпионат мира среди игроков до 17 лет проходит с 10 ноября по 2 декабря в Индонезии. В нем принимают участие 24 команды. Действующим обладателем трофея является сборная Бразилии. Победитель матча сборных Франции и Сенегала выйдет в четвертьфинал, где сыграет с командой Узбекистана, ранее одолевшей сборную Англии. В других матчах четвертьфинальной стадии сборная Мали сыграет с командой Марокко, сборная Бразилии - с командой Аргентины, сборная Испании - с командой Германии. 

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