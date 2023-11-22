ФИФА примет решение по делу о контракте Норманна с "Динамо" не раньше 2024 года

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) вынесет решение по делу о разрыве контракта норвежского полузащитника Матиаса Норманна с московским "Динамо" не раньше 2024 года. Об этом сообщил ТАСС источник.

Ранее в среду трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с "Ростовом" и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу.

"Заявление на рассмотрении. Решение не раньше зимы 2024 года", - сказал собеседник агентства.

20 августа клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, "Ростов" также подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.