22 ноября, 14:52
Футбол в Англии

Билялетдинов: "Эвертону" необходимо качественно усилиться после снятия очков

Динияр Билялетдинов. Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Динияр Билялетдинов
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

"Эвертон" был оштрафован на 10 очков за то, что клуб понес убытки в размере 124 млн (около €142 млн) за два сезона, тогда как правила лиги допускают убытки не более 105 млн за трехлетний период

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Роман Левищев/. Футбольный клуб "Эвертон" после снятия 10 очков в турнирной таблице чемпионата Англии должен обеспечить максимальный запас прочности для борьбы за выживание и рассмотреть варианты усиления в зимнее трансферное окно. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник ливерпульского клуба Динияр Билялетдинов.

После 12 туров "Эвертон" с 4 очками занимает 19-е место в турнирной таблице и отстает от 17-й строчки, позволяющей избежать вылета во второй по силе дивизион, на 2 балла. В следующем туре 26 ноября команда дома сыграет против "Манчестер Юнайтед".

"Спасаться нужно "Эвертону", и так последнее время они были не в лучшем состоянии. Сейчас минус 10 очков, если есть возможность, нужно будет усилиться зимой. Все-таки "Эвертон" - это клуб, который не вылетал из Английской премьер-лиги (АПЛ), с почином поздравлять не хочется. [Несмотря на то что у "Эвертона" нет поражений в последних трех матчах чемпионата], погружение на дно таблицы требует от команды прочного запаса. Необходимо потратить деньги на сильных футболистов, подстраховаться", - сказал Билялетдинов.

"Кто из российских футболистов мог бы сейчас усилить "Эвертон"? Да никто. Сейчас и из-за политической ситуации это невозможно, и из-за того, что в Англии не интересуются российским рынком. Да и вообще, мне кажется, у нас сейчас футболисты по стилю игры [больше подходят] для Испании, Португалии. Силовых, атлетичных футболистов сейчас, к сожалению, маловато", - добавил он.

"Эвертон" был оштрафован на 10 очков за то, что клуб понес убытки в размере 124 млн (около €142 млн) за период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22. Правила устойчивого развития лиги допускают убытки не более 105 млн (около €120 млн) за трехлетний период. Решение вынесла независимая комиссия, члены которой назначаются независимым председателем судебной коллегии лиги. Разбирательства комиссии носят конфиденциальный характер и рассматриваются в частном порядке.

"Эвертон" уведомил АПЛ о решении подать апелляцию. Наказание в клубе назвали несправедливым и непропорциональным, а также заявили, что будут отслеживать принимаемые комиссией решения по делам других команд, подозреваемых в нарушениях. 

Теги:
Футбол в Англии
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