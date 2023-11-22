Гуляев назвал русофобией санкции МОК в отношении российского спорта

21 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Санкции Международного олимпийского комитета России (МОК) к российским спортсменам вызваны русофобией. Такое мнение ТАСС на выставке-форуме "Россия" высказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

21 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году. Представленная резолюция под названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" состоит из девяти пунктов, первым из которых является призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта зимних Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия зимних Паралимпийских игр.

"Как говорится, поживем, увидим. Я давно уже не комментирую высказывания и какие-то непонятные решения, так сказать, этих "чинуш" олимпийского спорта, которые засели там и, нарушая все мыслимые правила, я уже не говорю про Олимпийскую хартию, принимают какие-то по большому счету безумные решения. Русофобия изо всех щелей прет, и это очень грустно, потому что это не имеет ничего общего с идеалами спорта и со спортом как таковым", - сказал Гуляев

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.