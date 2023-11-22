22 ноября, 15:04
Летние олимпийские виды спорта

Генконсул Китая в Казани назвал спортивные обмены элементом взаимодействия Китая и России

В столице Татарстана проходит турнир с участием юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Спортивные обмены стали одним из наиболее активных элементов взаимодействия между Китаем и Россией. Такое мнение высказал генеральный консул КНР в Казани Сян Бо на церемонии открытия матчевой встречи юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике в столице Татарстана.

"Спортивные обмены стали одним из наиболее активных элементов взаимодействия между Китаем и Россией, служат важным звеном в укреплении дружбы между народами двух стран. Международные соревнования по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок Китая и России являются важным событием в рамках китайско-российских спортивных обменов. Уверен, что они сыграют активную роль в развитии спортивного сотрудничества между двумя странами", - сказал Сян Бо.

В разговоре с журналистами генконсул напомнил, что 2024 и 2025 годы станут перекрестными Годами культуры России и Китая, в рамках которых будет проведен и ряд спортивных мероприятий.

С 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани проходит турнир с участием юниорских сборных России и Китая. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 14-16 лет и спортсменки в возрасте 13-15 лет. Всего будет разыграно 14 комплектов наград. Первые медали были разыграны уже в среду - российские юниорки и юниоры завоевали золото в командных соревнованиях. 

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Летние олимпийские виды спорта
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