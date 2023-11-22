22 ноября, 15:30
Летние олимпийские виды спорта

Молодые юристы будут учиться дзюдо у тренеров российской федерации вида спорта

Всероссийский государственный университет юстиции и Федерация дзюдо России подписали партнерское соглашение

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Студенты Всероссийского государственного университета юстиции начнут углубленно заниматься дзюдо под руководством лучших специалистов Федерации дзюдо России (ФДР). Соответствующее партнерское соглашение было заключено в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подписание соглашения состоялось в рамках Международной научно-практической конференции "Державинские чтения", прошедшей в здании Министерства юстиции РФ. Подписи под документом поставили президент ФДР Сергей Соловейчик и ректор университета Ольга Александрова. В ближайшее время при поддержке ФДР в шести отделениях вуза будут открыты секции.

"Дзюдо традиционно было средством подготовки и воспитания кадрового состава отечественных структур и ведомств, и мы гордимся этим, - рассказал ТАСС Соловейчик. - Мы рады, что достойнейшие представители России причастны к нашему виду спорта, им близки его ценности. Подписанный сегодня договор предусматривает совместную работу ФДР и Всероссийского государственного университета юстиции, который на сегодняшний день располагает широкой сетью филиалов и достойной спортивной инфраструктурой, где появятся татами и штатные тренеры - преподаватели дзюдо".

Соловейчик отметил, что подписанное в среду соглашение предусматривает повышение уровня подготовки кадров, участвующих в реализации программ развития физической культуры и спорта в целом и дзюдо в частности, поддержку спорта высших достижений и массового спорта, а также проведение совместных соревнований. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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