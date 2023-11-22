В Федерации гандбола России надеются на возвращение команд на европейские турниры

По словам генерального директора федерации Льва Воронина, одна часть стран выступает за возвращение россиян и белорусов, другая - против

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) сохраняет надежду на то, что Европейская федерация гандбола даст возможность российским и белорусским командам участвовать в международных турнирах под своей эгидой. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ФГР Лев Воронин.

С февраля 2022 года российские и белорусские команды на уровне клубов и сборных не имеют возможности выступать на международных соревнованиях.

"На сегодняшний день мы в любом случае надеемся, что будут какие-то действия со стороны европейской федерации, которые дадут нам возможность принять участие во всех турнирах как на уровне сборных, так и на уровне клубов. Пока это было в формате только устных разговоров", - сказал Воронин.

"Как мы видим, одна часть стран за возвращение российских и белорусских команд на турниры, соответственно, другая часть стран против. Мы надеемся, что все-таки будет какое-то общее голосование, где как раз этот вопрос будет конкретизироваться и решаться путем голосов. Надеемся, что решение будет принято в нашу сторону", - добавил гендиректор ФГР.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только в индивидуальных видах спорта.

"Эта ситуация как раз странная для нас, игровиков, потому что спорт начали делить на индивидуальные и командные виды. Спортсмен есть спортсмен, и здесь нельзя делать разделение. Если и принимается решение, то оно должно приниматься вне зависимости от вида спорта", - отметил Воронин.