Российские гандболисты сыграют с командами Белоруссии, Ирана и Марокко на турнире в Москве

Соревнования пройдут в январе на волейбольной арене "Динамо"

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу сыграет в январе на домашнем турнире в Москве с участием четырех национальных команд. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Последними матчами для мужской команды в нынешнем году стали игры в начале ноября в Белоруссии против национальной сборной этой страны.

"Есть договоренность о проведении турнира четырех команд - России, Белоруссии, Ирана и Марокко. Со стороны Марокко и Ирана подтверждения получили и в сегодняшней ситуации надеемся, что никаких катаклизмов не произойдет. Матчи пройдут на волейбольной арене "Динамо", - сказал Воронин.

Ранее гендиректор сообщал о возможности проведения игр сборной России в декабре в Катаре. "У нас было с Катаром соглашение. Более того, мы отправили им состав, который туда поедет. Буквально два дня назад пришла информация, что в Катаре какая-то проблема с непогодой и все мероприятия были отменены. Нам сказали подождать неделю, мы ждем конкретики, поедем туда или нет", - прояснил он ситуацию.