Гимнастка Калмыкова рассказала, что ей тяжело без международных стартов

Спортсменка принимает участие в турнире с участием юниорских сборных России и Китая в Казани

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Отсутствие возможности выступать на международных стартах тяжело дается гимнастке Анне Калмыковой. Об этом спортсменка рассказала ТАСС во время матчевой встречи юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике в Казани.

"Конечно, тяжело не иметь международной арены, потому что надо все-таки набираться опыта, а такого шанса нет. Вот эти соревнования дают нам опыт. Цель на них - выступить уверенно и без падений", - сказала она.

Калмыкова также назвала спортсменок, которые являются ее кумирами в гимнастике. "Для меня кумир - Алия Мустафина, наш старший тренер по молодежной сборной. Мария Пасека, мне очень нравится, как она прыгала [опорный] прыжок. Также Ангелина Мельникова", - поделилась гимнастка.

С 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани проходит турнир с участием юниорских сборных России и Китая. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 14-16 лет и спортсменки в возрасте 13-15 лет. Всего будет разыграно 14 комплектов наград. Первые медали были разыграны уже в среду - российские юниорки и юниоры завоевали золото в командных соревнованиях.