22 ноября, 16:48
Летние олимпийские виды спорта

Тренер китайских гимнасток считает, что Пасека и Набиева сделали команду сильнее

Россиянки работали тренерами в женской сборной Китая по спортивной гимнастике с октября 2022 года по августа 2023-го

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпионки мира по спортивной гимнастике россиянки Мария Пасека и Татьяна Набиева, работавшие в качестве тренеров с женской сборной Китая, сделали команду еще сильнее. Такое мнение высказал ТАСС тренер китайской команды Чжоу Шипин во время матчевой встречи юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике в Казани.

В октябре 2022 года Пасека и Набиева уехали в Китай работать с женской сборной страны. В августе по истечении контракта с Китайской гимнастической ассоциацией они вернулись в Россию.

"Пасека и Набиева очень дружно работали вместе с нашими китайскими тренерами. Они сильно помогли нашим спортсменкам. Гимнастка, которая работала с Набиевой, стала первой на чемпионате мира среди молодежи в упражнении на бревне. Она [Набиева] работала в группе, и в ней есть спортсменка, которая заняла первое и второе места на чемпионате мира среди молодежи в упражнении на бревне и в вольных упражнениях", - рассказал он.

Тренер добавил, что у китайских и российских специалистов есть своя специфика и особенности в методах обучения. За время совместной работы они смогли обменяться опытом и многому научились друг у друга. "Наши спортсменки тоже хорошо относились к обеим тренерам и высоко оценили их методику и тренировки, они очень сдружились. Жаль, что они не смогли остаться и дальше работать у нас", - добавил Чжоу Шипин.

Пасеке 28 лет, она является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, в ее активе три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также серебро чемпионата мира - 2019 в командном первенстве. Набиевой 29 лет, в 2010 году она выиграла золото чемпионата мира в командном первенстве, также является обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали мировых первенств, чемпионкой Европы 2010 года.

С 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани проходит турнир с участием юниорских сборных России и Китая. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 14-16 лет и спортсменки в возрасте 13-15 лет. Всего будет разыграно 14 комплектов наград. Первые медали были разыграны уже в среду - российские юниорки и юниоры завоевали золото в командных соревнованиях. 

Теги:
РоссияКитайЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация