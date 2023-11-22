Тренер китайских гимнасток считает, что Пасека и Набиева сделали команду сильнее

Россиянки работали тренерами в женской сборной Китая по спортивной гимнастике с октября 2022 года по августа 2023-го

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпионки мира по спортивной гимнастике россиянки Мария Пасека и Татьяна Набиева, работавшие в качестве тренеров с женской сборной Китая, сделали команду еще сильнее. Такое мнение высказал ТАСС тренер китайской команды Чжоу Шипин во время матчевой встречи юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике в Казани.

В октябре 2022 года Пасека и Набиева уехали в Китай работать с женской сборной страны. В августе по истечении контракта с Китайской гимнастической ассоциацией они вернулись в Россию.

"Пасека и Набиева очень дружно работали вместе с нашими китайскими тренерами. Они сильно помогли нашим спортсменкам. Гимнастка, которая работала с Набиевой, стала первой на чемпионате мира среди молодежи в упражнении на бревне. Она [Набиева] работала в группе, и в ней есть спортсменка, которая заняла первое и второе места на чемпионате мира среди молодежи в упражнении на бревне и в вольных упражнениях", - рассказал он.

Тренер добавил, что у китайских и российских специалистов есть своя специфика и особенности в методах обучения. За время совместной работы они смогли обменяться опытом и многому научились друг у друга. "Наши спортсменки тоже хорошо относились к обеим тренерам и высоко оценили их методику и тренировки, они очень сдружились. Жаль, что они не смогли остаться и дальше работать у нас", - добавил Чжоу Шипин.

Пасеке 28 лет, она является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, в ее активе три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также серебро чемпионата мира - 2019 в командном первенстве. Набиевой 29 лет, в 2010 году она выиграла золото чемпионата мира в командном первенстве, также является обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали мировых первенств, чемпионкой Европы 2010 года.

С 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани проходит турнир с участием юниорских сборных России и Китая. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 14-16 лет и спортсменки в возрасте 13-15 лет. Всего будет разыграно 14 комплектов наград. Первые медали были разыграны уже в среду - российские юниорки и юниоры завоевали золото в командных соревнованиях.