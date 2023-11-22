Глава ФИФА Инфантино осудил беспорядки перед матчем сборных Аргентины и Бразилии

Президент Международной федерации футбола заявил, что в футболе абсолютно нет места насилию

ТАСС, 22 ноября. События, произошедшие перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Аргентины и Бразилии, недопустимы в футболе. Об этом в сторис своего аккаунта в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"В футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами. Таких событий, как во время матча между сборными Аргентины и Бразилии, не должно быть в нашем спорте или обществе, - написал Инфантино. - Все без исключения, включая игроков, болельщиков, персонал и официальных лиц, должны быть в безопасности, чтобы играть в футбол и получать удовольствие от него. Я призываю соответствующие структуры обеспечить соблюдение этого на всех уровнях".

Матч прошел в ночь на 22 ноября по московскому времени в Рио-де-Жанейро и закончился победой аргентинцев (1:0). Начало игры было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах - болельщики команд устроили драку во время исполнения национальных гимнов. В ситуацию вмешались полицейские.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.