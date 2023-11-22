22 ноября, 20:05
Сборные по футболу

Глава ФИФА Инфантино осудил беспорядки перед матчем сборных Аргентины и Бразилии

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. EPA-EFE/ YOAN VALAT
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино
© EPA-EFE/ YOAN VALAT

Президент Международной федерации футбола заявил, что в футболе абсолютно нет места насилию

ТАСС, 22 ноября. События, произошедшие перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Аргентины и Бразилии, недопустимы в футболе. Об этом в сторис своего аккаунта в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"В футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами. Таких событий, как во время матча между сборными Аргентины и Бразилии, не должно быть в нашем спорте или обществе, - написал Инфантино. - Все без исключения, включая игроков, болельщиков, персонал и официальных лиц, должны быть в безопасности, чтобы играть в футбол и получать удовольствие от него. Я призываю соответствующие структуры обеспечить соблюдение этого на всех уровнях".

Матч прошел в ночь на 22 ноября по московскому времени в Рио-де-Жанейро и закончился победой аргентинцев (1:0). Начало игры было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах - болельщики команд устроили драку во время исполнения национальных гимнов. В ситуацию вмешались полицейские.

 

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация