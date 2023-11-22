22 ноября, 20:51

Премьера фильма "Хоккейные папы" прошла в Москве

В широкий прокат картина выйдет 23 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Презентация фильма "Хоккейные папы" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь". Гостями мероприятия стали звезды бизнеса, спорта, шоу-бизнеса, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В широкий прокат фильм выйдет 23 ноября.

"Хоккейные папы" - российская спортивная комедия Андрея Булатова, рассказывающая о тренере детской хоккейной команды, который вместе с отцами своих воспитанников участвует в хоккейном турнире "Ночной лиги", чтобы сохранить для детей ледовый дворец, который местный бизнесмен собирается снести для строительства торгового центра.

В картине задействован звездный состав актеров. В главных ролях снимались Анна Чиповская, Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Полина Гагарина, Даниил Вахрушев и другие.

Президент компании "Норникель", председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин после показа поделился своими эмоциями от просмотра фильма: "Фильм трогательный, добрый, светлый. Как и все фильмы-сказки, немного наивный, но оставляет очень хорошее настроение и очень хорошо отражает тот дух, который царит в Ночной хоккейной лиге. Я сам хоккейный папа, мои сыновья - Даниил и Федор - занимаются хоккеем, любят его. Время от времени я выхожу поиграть с ними двустороночку - они в такие моменты мобилизуются и играют лучше. Лично мне этот фильм близок, потому что я считаю, что это история, когда родители могут передать своим детям то, что им близко. Фильм об этом".

Легендарный российский хоккеист Павел Буре отметил, что фильм будет интересен и взрослым, и детям. "Взрослые многие являются папами, и им понравится [фильм]. Но и для детей, любящих хоккей, эта картина будет очень интересна", - сказал Буре журналистам. 

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