23 ноября, 04:14
НХЛ

"Коламбус" благодаря шайбам Воронкова и Марченко прервал серию из девяти поражений

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков и защитник команды Зак Веренски. AP Photo/ Jay LaPrete
Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков и защитник команды Зак Веренски
© AP Photo/ Jay LaPrete

Команда дома обыграла "Чикаго" со счетом 7:3, результативными матчами в игре также отличились Егор Чинахов и Иван Проворов

ТАСС, 23 ноября. "Коламбус" со счетом 7:3 одержал домашнюю победу над "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Бун Дженнер (3-я и 14-я минуты), Эрик Гудбрансон (7), Коул Силлинджер (28), Дмитрий Воронков (33), Кирилл Марченко (37), Патрик Лайне (39). По результативной передаче записали на свой счет Марченко, Егор Чинахов и Иван Проворов, который с 13 очками занимает третье место в списке лучших бомбардиров "Коламбуса". У проигравших отличились Коннор Бедард (16), Джейсон Дикинсон (47) и Риз Джонсон (59). "Коламбус" прервал серию поражений, которая длилась с начала ноября и составила девять матчей.

Воронков забросил третью шайбу в дебютном сезоне НХЛ, всего на его счету 9 очков (3 заброшенные шайбы + 6 результативных передач). Марченко забросил свою пятую шайбу в сезоне, на его счету 11 очков (5 + 6). "Коламбус" занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе, в 20 матчах набрав 14 очков, и в следующей встрече 24 ноября на выезде сыграет с "Нью-Джерси". "Чикаго" идет последним в турнирной таблице Центрального дивизиона, в 17 матчах набрав 10 очков. В следующем поединке команда 24 ноября примет "Торонто".

"Вашингтон" одержал домашнюю победу над "Баффало" (4:3 ОТ), уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Первую шайбу в карьере в НХЛ забросил защитник хозяев Александр Алексеев. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин очков не набрал.

"Тампа" прервала серию из трех побед, уступив дома "Виннипегу" (2:3 ОТ), который, в свою очередь, одержал четвертую победу подряд. У победителей результативной передачей отметился Владислав Наместников. Российский нападающий набрал очки в пятой встрече подряд. 16-ю передачу в сезоне на свой счет записал форвард "Тампы" Никита Кучеров.

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 34 броска из 36 в домашнем победном матче с "Филадельфией" (3:2) и стал третьей звездой матча. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25 в домашнем матче с "Бостоном" (1:3). Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов отдал результативную передачу в домашнем матче с "Эдмонтоном" (6:3). Также голевой пас на счету его одноклубника нападающего Андрея Свечникова. Их одноклубник голкипер Петр Кочетков заменил после первого периода финна Антти Раанту и отразил 13 бросков из 15. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Питтсбург" (1:0), "Детройт" дома победил "Нью-Джерси" (4:0). 

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НХЛ
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