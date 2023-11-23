Лыжница Степанова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Второй стала Алина Пеклецова, третьей - Мария Истомина

ТАСС, 23 ноября. Олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Вероника Степанова стала победительницей этапа Кубка России в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

Степанова преодолела дистанцию за 24 минуты и 25,9 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова (отставание - 30,2 секунды). Третьей стала Мария Истомина (+54,8). Вся тройка призеров представляет Архангельскую область.

Степановой 22 года, она дебютировала на Кубке мира в 2021 году. На Олимпиаде в Пекине лыжница помимо эстафеты приняла участие в спринте, в котором заняла седьмое место.

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