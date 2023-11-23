23 ноября, 05:44
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжница Степанова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Второй стала Алина Пеклецова, третьей - Мария Истомина

ТАСС, 23 ноября. Олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Вероника Степанова стала победительницей этапа Кубка России в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

Степанова преодолела дистанцию за 24 минуты и 25,9 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова (отставание - 30,2 секунды). Третьей стала Мария Истомина (+54,8). Вся тройка призеров представляет Архангельскую область.

Степановой 22 года, она дебютировала на Кубке мира в 2021 году. На Олимпиаде в Пекине лыжница помимо эстафеты приняла участие в спринте, в котором заняла седьмое место.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спортаСтепанова, Вероника Сергеевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация