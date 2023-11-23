23 ноября, 06:42

Союз конькобежцев России планирует организовать клубные соревнования

Ранее в России была создана Международная лига клубного биатлона

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России намерен создать клубные соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту. Об этом ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Естественно, Союз конькобежцев России планирует организовывать клубные соревнования, - сказал Гуляев. - Но у нас сейчас очень много задач в связи с тем, что формат подготовки и проведения всех соревнований абсолютно изменился, акценты сменились. Как говорится, нет худа без добра, мы думаем, что сейчас уникальная возможность обратить больше внимания и взор внутри страны и на развитие инфраструктуры, и, самое главное, на создание условий для занятий этих замечательных видов спорта".

Ранее в России была создана Международная лига клубного биатлона. В первом в истории турнире приняли участие биатлонисты России и Белоруссии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спортаМеждународная выставка-форум "Россия"
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