23 ноября, 06:53
Зимние олимпийские виды спорта

Большунов выиграл лыжную гонку на 15 км на этапе Кубка России

Александр Большунов. Александр Демьянчук/ ТАСС
Александр Большунов
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Второе место на соревнованиях в Хакасии занял Артем Мальцев, третье - Савелий Коростелев

ТАСС, 23 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем первого этапа Кубка России в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 37,9 секунды. Второе место занял Артем Мальцев (отставание - 6,3 с), третьим стал Савелий Коростелев (+19,2).

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине. 

Теги:
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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