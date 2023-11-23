РУСАДА в октябре чаще других проверяло на допинг футболистов "Локомотива"

Также Российское антидопинговое агентство провело тестирование Александра Головина и Алексея Миранчука, выступающих в зарубежных чемпионатах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг 15 футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), чаще других проходили тестирование игроки московского "Локомотива". Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Проверку на допинг в октябре прошли четыре футболиста "Локомотива": Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Илья Самошников. Для всех это было первое тестирование РУСАДА в 2023 году.

Антидопинговое агентство также проверило трех футболистов ЦСКА, по два игрока "Краснодара", "Оренбурга" и екатеринбургского "Урала", по одному спортсмену московского "Спартака" и самарских "Крыльев Советов". В октябре проходили тестирование РУСАДА вызванные на сбор национальной команды Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").

Всего с июля по октябрь РУСАДА провело тестирование 70 футболистов РПЛ.