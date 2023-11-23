23 ноября, 07:21
Футбол в России

РУСАДА в октябре чаще других проверяло на допинг футболистов "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Михаил Синицын/ ТАСС
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук
© Михаил Синицын/ ТАСС

Также Российское антидопинговое агентство провело тестирование Александра Головина и Алексея Миранчука, выступающих в зарубежных чемпионатах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг 15 футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), чаще других проходили тестирование игроки московского "Локомотива". Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Проверку на допинг в октябре прошли четыре футболиста "Локомотива": Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Илья Самошников. Для всех это было первое тестирование РУСАДА в 2023 году.

Антидопинговое агентство также проверило трех футболистов ЦСКА, по два игрока "Краснодара", "Оренбурга" и екатеринбургского "Урала", по одному спортсмену московского "Спартака" и самарских "Крыльев Советов". В октябре проходили тестирование РУСАДА вызванные на сбор национальной команды Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").

Всего с июля по октябрь РУСАДА провело тестирование 70 футболистов РПЛ. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация