23 ноября, 09:00
Футбол в России

Хохлов поддержал Карпина в вопросе отъезда российских футболистов в Европу

По мнению бывшего игрока "Реал Сосьедад", нет ничего плохого в том, что игрока приглашают и он получает возможность повысить свой класс

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Выступление в сильных европейских чемпионатах будет способствовать повышению мастерства российских футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России и испанского "Реал Сосьедад" Дмитрий Хохлов.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ранее высказал мнение, что в нынешней ситуации отечественным футболистам для развития карьеры необходимо уезжать в сильные европейские чемпионаты.

"После слов Карпина почему-то всполошились, - сказал Хохлов. - Он имеет в виду, что если есть хорошее предложение, если есть желание поиграть в сильном европейском чемпионате, то, наверное, это нужно. И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего плохого в том, что игрока приглашают и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду".

В то же время бывший игрок национальной команды Андрей Аршавин не видит смысла в переходе игроков в средние европейские клубы даже ведущих лиг, если они не борются за трофеи. "Если тот же [Далер] Кузяев в "Зените" на протяжении пяти лет постоянно выигрывает и хочет бросить себе новый вызов, то почему нет? Может, он чувствует, что закисает", - сказал собеседник агентства, говоря о переходе футболиста во французский "Гавр".

Российские сборные и клубы полтора года назад были отстранены от международных турниров в связи с событиями на Украине. 

Теги:
Российский футбол
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