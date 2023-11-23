23 ноября, 09:51
Мировой футбол

Канчельскис покинул пост генерального директора футбольного клуба "Тобол"

Андрей Канчельскис занимал должность в казахстанском клубе с июля 2023 года

ТАСС, 23 ноября. Андрей Канчельскис покинул должность генерального директора казахстанского футбольного клуба "Тобол". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"От имени футбольного клуба "Тобол" выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях", - говорится в заявлении.

За время работы Канчельскиса в "Тоболе" клуб стал обладателем Кубка Казахстана. 4 ноября "Тобол" в финале турнира обыграл "Ордабасы" со счетом 1:0.

Канчельскис являлся гендиректором "Тобола" с июля 2023 года. Ранее он был главным тренером российских клубов "Торпедо-ЗИЛ", "Уфа", "Солярис", возглавлял латвийскую "Юрмалу", узбекский "Навбахор". 

Теги:
Мировой футбол
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