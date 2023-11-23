В ОКР уверены, что CAS будет затягивать рассмотрение апелляции на решение МОК

Спортивный арбитражный суд 6 ноября зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства в организации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) будет затягивать время при рассмотрении апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР 6 ноября.

"Уверен, CAS затянет это. Они не хотят рассматривать наши дела. Это технологии, мы это понимаем", - сказал Сенглеев.

Исполком МОК отстранил ОКР 12 октября до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР.