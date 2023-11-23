23 ноября, 10:30
Олимпиада-2024 в Париже

Гендиректор ОКР считает, что россияне не выступят на двух ближайших Олимпиадах

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев . Станислав Красильников/ ТАСС
Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев
© Станислав Красильников/ ТАСС

На данный момент решение о допуске российских спортсменов к Играм в Париже еще не принято

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российских спортсменов не допустят до участия в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

В четверг в здании ОКР в рамках фестиваля конкурса спортивной журналистики "Энергия побед" прошел семинар на тему "Российское олимпийское движение. Вызовы и перспективы".

"Мы предполагали, что ситуация будет развиваться так, мы начинаем готовиться к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридически Международный олимпийский комитет (МОК) [о допуске] на эти Игры решений не принял. Второе - мы считаем, что США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, но себе они могут позволить все. Яркий пример - ассоциация тихоокеанского сотрудничества, куда официально приехала российская делегация. Американцы всегда хотят выиграть у русских, мы на это надеемся, надо к этому готовиться", - сказал Сенглеев.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже еще не принято. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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