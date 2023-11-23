Глава Федерации фехтования России Мамедов примет участие в конгрессе FIE

Конгресс Международной федерации фехтования пройдет 25 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов и представитель международного отдела федерации Екатерина Кондратьева примут участие в предстоящем конгрессе Международной федерации фехтования (FIE). Об этом Мамедов сообщил ТАСС.

Ранее ТАСС стало известно, что в повестку конгресса FIE, который пройдет 25 ноября в Шарм-эш-Шейхе, включен вопрос о членстве Федерации фехтования России (ФФР).

"Все члены FIE будут участвовать в этом конгрессе, мы в их числе, туда едем я и Екатерина Кондратьева, - сообщил Мамедов. - Ожидаем, что наш вопрос будет рассматриваться, в каком виде, я сказать не могу. Для нас прежде всего важно общение с президентами различных федераций, чтобы не забывали, что ФФР - одна из ведущих федераций фехтования в мире. Политики, несмотря на все сложности во взаимоотношениях, общаются с представителями различных стран. Этому же примеру должен следовать и спорт".

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. В мае Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.