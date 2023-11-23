23 ноября, 10:51
Летние олимпийские виды спорта

Сенглеев: российские спортсмены могут поехать на юношескую Олимпиаду 2026 года

Соревнования пройдут в Сенегале

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены могут принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Сенегале. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

В четверг в здании ОКР в рамках фестиваля конкурса спортивной журналистики "Энергия побед" прошел семинар на тему "Российское олимпийское движение. Вызовы и перспективы".

"На Игры в Сенегал мы можем поехать и можем претендовать на призовые места", - сказал Сенглеев.

4 октября "Советский спорт" опубликовал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), из которого следует, что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимней юношеской Олимпиаде 2024 года, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея). Позже в МОК ТАСС сообщили, что не запрещали россиянам участвовать в Играх-2024. Теоретически отечественные атлеты еще сохраняют возможность пройти квалификационный отбор на соревнования. В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград, в программу входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек. В этих видах спорта квалификационный период на Игры заканчивается в декабре.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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