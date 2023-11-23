В "Ростове" рассказали, что ждут мотивировочную часть решения ФИФА по Норманну

Трибунал Международной федерации футбола признал виновным норвежского полузащитника Матиаса Норманна по делу о разрыве контракта с клубом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Ростов" ждет мотивировочную часть решения Международной федерации футбола (ФИФА) по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна, чтобы уточнить детали получения денег. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин.

23 ноября пресс-служба "Ростова" сообщила, что трибунал ФИФА признал виновным Норманна по делу о разрыве контракта с клубом. Суд обязал футболиста выплатить компенсацию "Ростову".

"Ждем, когда получим решение, где будет все расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего", - сказал Рыскин, отвечая на вопросы о том, известны ли сроки исполнения решения ФИФА по Норманну и когда должны прийти деньги в "Ростов" от футболиста.

20 августа клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.